“Papa was altijd op de baan, overal kende hij zijn weg. Ik kan nog altijd niet vatten dat hij net op de baan moest verongelukken”, zegt Ceren Düzgün (23) uit Heusden-Zolder. Haar papa Yahya (54), een graag geziene man in Limburg en ver daarbuiten, stierf op 9 april ter hoogte van de werken in Geel-Oost.