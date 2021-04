Vier finales werkte hij als trainer af in de Europa League, waarvan hij er drie won. Wel, Unai Emery leek nu al op weg naar nummer vijf. Zijn ploeg Villarreal stond in de heenmatch van de halve finale tegen Arsenal met 2-0 voor, met een man meer. Maar Arsenal kreeg een strafschop cadeau en die tegentreffer kan van groot belang kan zijn in de terugmatch volgende week in Londen.