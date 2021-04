Schoolvriend Chindanai (19) komt even bezinnen bij het monument. “Nog steeds onbegrijpelijk.” — © Mark Dreesen.

Dilsen-Stokkem/Maasmechelen

In samenspraak met de familie liet de eigenaar van Het Greven een gedenksteen plaatsen voor Abdülbaki Altuntas (19). De Maasmechelaar verdronk vorige zomer in de grindplas in Lanklaar. “Denk aan jezelf én aan je ouders.”