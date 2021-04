De Riki-wandeling: Riemst verkennen en onveilig maken in gezinsverband

Bibliotheek De Boekerij en de Culturodroom for kids sloegen zopas de handen in elkaar en ontwikkelden een leuke, interactieve wandeling. Samen met jeugdmascotte Riki volgen de deelnemers - in hun eigen bubbel - een route van 4 kilometer op een moment dat het hun uitkomt. Via de smartphone kunnen onderweg de belevenissen van Riki, de vrolijke Riemstse champignon gevolgd worden.

“Als kindvriendelijke gemeente met een hart voor cultuur, zijn we trots op deze nieuwe Culturodroomactiviteit. ‘Riki vertelt’ is een laagdrempelige manier om een eerste keer de bib te bezoeken en vervolgens al wandelend Riemst te verkennen. Aan de balie van de bibliotheek of bij Toerisme Riemst in de Villa Neven, kunnen de deelnemers starten en ontvangen ze een tas vol leuke dingen. Onderweg beluisteren ze in meerdere etappes het verhaal van Riki en wachten hen allerlei prettige doe-opdrachten” aldus schepen van gezin Marina Pauly.

Burgemeester Mark Vos vult aan: “Het levensverhaal van onze jeugdmascotte Riki werd meegeschreven door de schoolkinderen uit Riemst. De leerkrachten van de Kunstacademie Voeren-Riemst spraken de soundtrack van de wandeling in en zorgden voor een mooie muzikale omkadering. Ik ben fier op deze geslaagde samenwerking. Ik hoop dat heel wat gezinnen het verhaal van Riki komen ontdekken. Het is immers de ideale manier om - al luisterend en stappend – Riemst onveilig te maken.”