Hasselt

Volgende week komen de vaccinatiecentra in Limburg eindelijk onder stoom. Dagelijks zullen er in de Limburgse centra tot 15.000 vaccins geprikt worden. 84,3 procent van alle Limburgse 65-plussers is nu ingeënt. Volgens Zorg en Gezondheid hebben alle 65-plussers ondertussen hun uitnodiging ontvangen.