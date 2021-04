Topfavoriet sneuvelt in ‘De bachelorette’: “We zijn nog zo intens samen geweest”

“Ja, ik ben verliefd. Ik kan het niet anders zeggen.”

Grote woorden van Django, maar de 38-jarige osteopaat kreeg donderdagavond het deksel aan de neus. Hij kreeg van Elke Clijsters geen roos cadeau en moet dus, één aflevering voor het einde, De bachelorette verlaten.

Het deed hem duidelijk pijn. “Ik had het niet verwacht. Nee, ik had het niet verwacht”, klonk het achteraf beduusd. “Vooral wegens de manier waarop ze met mij… we zijn nog zo intens samen geweest, die nacht. Maar it’s not meant to be, dan.”

Ging Clijsters enkele afleveringen geleden nog troost zoeken bij de productieploeg, dan is het nu Django die eventjes geconfronteerd wordt met zijn eigen emoties. Ook nu staat iemand van de productie voor hem klaar.

Meer dan 200 kilometer afstand

“Als het gaat over onverwachtse wendingen, is dit wel een tienpunter”, zei presentator Dominique Van Malder. Het zag er inderdaad lang naar uit dat Django de gedoodverfde winnaar van het programma zou worden. Hij charmeerde Clijsters meteen met romantische gedichtjes en hij was, op z’n derde date, de eerste met wie de bachelorette kuste.

Maar sinds die eerste kus staken immers een hoop twijfels de kop op. Clijsters liet zich al regelmatig ontvallen dat ze de afstand – zij woont in Hasselt, hij meer dan 200 kilometer verder in het West-Vlaamse Klerken – als een struikelblok bleef zien. De raakvlakken, waaronder een scheiding en kinderen, leken niet meer op te wegen tegen de verschillen. Django was steevast lief, attent, zorgzaam. Misschien een beetje te veel van het goeie.

“Ik moet me erbij neerleggen”, zei Django tegen Van Malder. “Het is haar keuze. Maar ik was keihard verliefd. Vooral na die romantische date. Dan hebben we nog gekust en geknuffeld en heeft ze bevestigd dat zij ook iets voelde. En dan krijg je hier een serieuze domper.”

Nu zijn er nog twee mannen in de running: de 29-jarige Ivan en de 40-jarige Wouter. Volgende week wordt één van hen de nieuwe partner van Elke Clijsters.