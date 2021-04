Game moet jongeren met donkere gedachten weerbaarder maken

De coronacrisis zorgt ervoor dat steeds meer jongeren donkere gedachten hebben. Bij jongeren tussen 15 en 19 jaar is zelfmoord de belangrijkste doodsoorzaak. Suïcidepogingen komen in die leeftijdscategorie vaker voor, in het bijzonder bij meisjes. In 2019 was dat 14 procent van de meisjes, bij jongens 9 procent. Daarom ontwikkelde het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, VLESP, een game om jongeren weerbaarder te maken. Tien Vlaamse scholen testten het spel al eens uit, waaronder ook enkele leerlingen van de Hasseltse secundaire school Kindsheid Jesu.