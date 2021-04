Kinderboerderij en speeltuin Pietersheim blijven dicht tot en met 7 mei

Vrijdag 23 april besliste burgemeester Keulen om de kinderboerderij en speeltuin te sluiten tot en met zondag 2 mei. Lanaken had op dat ogenblik - na Maasmechelen - verhoudingsgewijze de tweede slechtste coronacijfers van het land.

“Daarom vonden we het noodzakelijk om locaties waar veel volk komt tijdelijk te sluiten. Op de wandelpaden van de kinderboerderij is het bij mooi weer veel te druk en ook in de speeltuin komt veel volk samen. Daar maakt het coronavirus dankbaar gebruik van. Dat moeten we te allen prijze vermijden. En vermits de cijfers nog steeds niet goed zijn, wordt de sluiting van beide publiekstrekkers verlengd tot en met vrijdag 7 mei.”

De heropening is voorlopig voorzien op zaterdag 8 mei als de besmettingscijfers in Lanaken dan beter zijn. Die dag gaat ook de horeca bij de kinderboerderij terug open. Intussen blijven de overige wandelpaden in Pietersheim en in het Nationaal Park Hoge Kempen wel open.