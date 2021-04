De Wever verplettert Bouchez in ‘De Container Cup’: “Dat zal hem leren”

“Take this Bouchez, dat zal u leren van mij eraf te rijden!” Met veel leedvermaak vermorzelde Bart De Wever zijn politieke rivaal donderdagavond in De Container Cup. De burgemeester van Antwerpen ging als een bezetene tekeer in de container en won met maar liefst vier minuten voorsprong.

“Leo vetus gallum iuvenem manducavit.” Zoals bij elke voorgaande politieke zege had Bart De Wever ook voor De container Cup een Latijnse spreuk voorbereid. “De oude leeuw heeft de jonge haan opgegeten.” Het werd inderdaad een verpletterende zege voor de voorzitter van de N-VA. Met een chrono van 13 minuten en 41 seconden deed hij een flink stuk beter dan de 17 minuten en 54 seconden van Bouchez. Die faalde vooral op het fietsen. “Ik wil me excuseren aan alle Vlamingen want dat is toch jullie sport nummer één”, zei Bouchez. “Proficiat aan De Wever, dat toont nog eens hoeveel karakter hij heeft.”

De Wever heeft zo zijn sportieve revanche beet voor de politieke nederlaag die hij vorige zomer had geleden toen Georges-Louis Bouchez hem mee uit de federale regering hield. “Natuurlijk wou ik wraak nemen op Georges-Louis”, windt De Wever er geen doekjes om. “Rond dit duel hing een sfeertje dat het niet alleen over sport ging, maar ook over het beslechten van wat zich op andere slagvelden heeft voorgedaan. Ik ga niet ontkennen dat er een rekening openstond.”

Opvallend was de verbetenheid waarmee de burgemeester van Antwerpen tekeer ging in de container. Die was ook letterlijk bij elke proef af te lezen op zijn gelaat. “Als mijn hartslag in het rood gaat, kan ik dat alleen volhouden met een soort hondsdolheid op mijn gezicht. Ik noem het mijn rigor mortis”, zei De Wever, die vooral indruk maakte op de roeimachine. “Ik heb een roeimachine op het stadhuis staan. Ik haat die machine en hing er altijd mijn jas over. Maar in de aanloop naar De Container Cup heb ik er consequent op getraind.” Met een roeitijd van 3 minuten en 29 seconden versloeg De Wever zelfs enkele topsporters.

Ook in de schietproef was De Wever erg bedreven. “Ik heb thuis een luchtkarabijn en ik heb aan de programmamakers gevraagd wat de afstand, de hoogte en de grootte van de doelen was.” Op voorhand had De Wever aangekondigd dat hij geen enkel schot zou missen, maar toch faalde de burgemeester van Antwerpen één keer. “Ik word daar ’s nachts nog steeds wakker van. Dan hoor ik dat schot en denk ik: hoe kon ik dat nu missen? Dat is echt onbegrijpelijk. Ik zat in de eindstand een seconde achter Helmut Lotti en dat is omwille van dat gemist schot.”

Toch houdt De Wever vooral een tevreden gevoel over aan zijn revanche op Bouchez. “Ik zou het aan iedereen aanbevelen. Maar alleen aan mensen die ik niet kan uitstaan. En dat zijn gelukkig veel mensen.”

Georges-Louis Bouchez kon ondanks zijn minder goede eindtijd best leven met het resultaat. “Wat telt is om Bart in de politiek te kloppen, niet in De Container Cup. Ik was te zelfzeker bij de start van de fietsproef omdat de eerste zes disciplines vrij aardig waren gelukt. Op de fiets ben ik veel te hard op mijn gemak gestart en dat heeft me veel minuten gekost. Ach, ik heb het bekeken als een spelletje. het belangrijkste is dat de Vlamingen mij nu ook eens als mens hebben leren kennen. Hopelijk hebben ze nu gezien dat ik niet de hooligan ben voor wie ik in Vlaanderen al wel eens versleten wordt.”

De Wever vs Bouchez in cijfers

Totaaltijd

De Wever: 13min41

Bouchez: 17min54

1.500m lopen

De Wever: 6min42

Bouchez: 6min25

Monkey bars

De Wever: 14

Bouchez: 29

Golf

De Wever: 37m

Bouchez: 50m

1.000m roeien

De Wever: 3min29

Bouchez: 4min51

Schieten

De Wever: 4/5

Bouchez: 2/5

Benchpress

De Wever: 70kg

Bouchez: 60kg

3.000m fietsen

De Wever: 5min11

Bouchez: 8min12

(Maarten Delvaux)