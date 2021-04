Digipunten in Beringen voorzien gratis internetgebruik om digitale kloof te verkleinen. — © TV Limburg

De stad Beringen voorziet vijf digipunten waar inwoners terechtkunnen om gratis gebruik te maken van een computer of een printer. Ook kunnen de Beringenaren beroep doen op een digivrijwilliger die je kan begeleiden of helpen met digitale vragen. Het doel van de stad is om iedereen een gelijke kans te geven om digitaal mee te zijn. Dat kan gaan van kansarme gezinnen tot senioren.