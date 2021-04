Het stadsbestuur van Hasselt heeft vorige week een negatief advies gegeven voor de leidingstraat. Burgemeester Steven Vandeput van Hasselt komt wel met een voorstel. Het is misschien een idee om het tracé van E313 of het Albertkanaal te volgen, zegt hij. De pijpleiding is in Hasselt een bedreiging voor de Herkenrodebossen, de Platwijers, het domein en de sportinfrastructuur van Kiewit en de Pukkelpopwei.