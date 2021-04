“Prins Harry schaamt zich voor interview bij Oprah”

Duncan Larcombe werkte decennialang als royaltyjournalist, en schreef het boek ‘Prince Harry: The Inside Story’. Hij omschrijft prins Harry donderdag in de tabloid The Daily Mail als “een heethoofd” die “boos en gekwetst” was door hoe de koninklijke familie zijn echtgenote Meghan Markle behandelde. “Hij heeft dat interview gegeven om uiting te geven aan zijn woede, maar nu hij wordt geconfronteerd met de gevolgen voelt hij schaamte en spijt omdat hij het heeft gegeven”, aldus Larcombe.

Prins Harry keerde volgens Larcombe dan ook “met gemengde gevoelens” terug naar de Verenigde Staten na de begrafenis van zijn grootvader. “Dat bezoek heeft hem nog eens gewezen op wat hij de afgelopen jaren allemaal heeft opgeofferd. Dat zal hem hebben doen terugverlangen naar zijn oude leven.

Zeker omdat Meghan Markle zich volgens Larcombe inmiddels wel vlot integreert in Los Angeles, waar het koppel tegenwoordig woont. “Ik vrees dat Harry moeite zal hebben om evenwichtig te leven terwijl hij deel uitmaakt van twee werelden. Dat wordt een moeilijke klus voor hem, er zouden wel eens zware tijden aan kunnen komen.”