Eveline Sticker en Olivier Lecocq van Lecocq Flavours: “Wij discussiëren dagelijks over smaken en kleuren. Dat is onze corebusiness.” — © luc daelemans

ZONHOVEN

Bij Lecocq Flavours in Zonhoven hebben ze plannen. De kmo, gespecialiseerd in vloeibare aroma’s en distillaten, wil 100 jaar na haar geboorte uitbreiden. En als het even kan, wil het bedrijf ooit nog terug naar zijn roots in Hasselt. Een verhaal met een heerlijk geurtje.