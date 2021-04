Veel krijg je er niet in, maar toch is hij hip: Belgische ontwerpster lanceert minihandtas

De tasjes zijn ontstaan omdat de ontwerpster, die onder haar eigen naam ook een juwelenlijn heeft, een kleine handtas wilde maken voor haar eigen moeder. De naam Bonnie is dan weer geïnspireerd op het koosnaampje van de kleinkinderen. Eerst kwam het zwarte model, nu wordt ook een beige en wit exemplaar aan de collectie toegevoegd. De afmetingen van het tasje, ter waarde van 339 euro, blijven gelijk: 19 centimeter lang, 10 centimeter hoog en 9 centimeter breed.

Een kleine meetsessie leert ons dat we er vlotjes onze smartphone, klein portemonneetje en eventueel wat make-up in kunnen opbergen. Dat is soms niet het geval bij andere modemerken, die de voorbije jaren ultrakleine handtasjes in hun collecties hebben opgenomen.

Tasje voor aan de pink

Het populaire label Jacquemus ging in de lente van 2019 extreem klein met de Mini Le Chiquito. De omschrijving mini is wel erg treffend. Het tasje kan niet aan je pols bengelen, eerder aan … je pink. Met een breedte van amper 5,2 centimeter kun je er ook niet veel in kwijt, zelfs een bankkaart is groter.

© Jacquemus

Met het design werd destijds hartelijk gelachen op sociale media. Mensen grapten dat het een perfecte tas is om een muntje in op te bergen – voor moest je een slechte adem willen counteren. Of om één draadloos oordopje, één afgevallen valse nagel of een stukje flosdraad in mee te nemen. Er waren ook een hoop enthousiastelingen. Bij lifestyleblad Dazed noemen ze het tasje “belachelijk klein maar ronduit fantastisch”.

Voor wie graag iets meer meeneemt onderweg is er de grotere – echter nog steeds kleine – versie van de tas, die uitkwam in 2018. Deze is 12 centimeter lang en 6 centimeter hoog en kost zo’n 425 euro. Een smartphone kan er nog steeds niet in, maar met een beetje proppen moeten wat betaalkaarten en een zakdoek misschien wel lukken.