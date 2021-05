Seraing eindigde de competitie in 1B als tweede en speelt bijgevolg zaterdag de eerste van twee barrageduels tegen Waasland-Beveren om een plek in 1A. “Ons doel voor dit seizoen was niet degraderen. Dit is dus een erg mooie bonus”, vertelt Iebe Swers. De 24-jarige ex-Kanarie uit Alken is in zijn derde seizoen bij de ‘Métallos’ uitgegroeid tot sterkhouder op de rechterflank.