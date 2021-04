Sonny Colbrelli wint tweede rit in lijn in Ronde van Romandië, Rohan Dennis blijft leider

Sonny Colbrelli won de tweede rit in de Ronde van Romandië. De Italiaan van Bahrain Victorious was in Saint-Imier de snelste van een zwaar uitgedund peloton. De Australiër Rohan Dennis (INEOS Grenadiers) blijft leider.

Vandaag reed het peloton van La Neuveville naar Saint-Imier. De start in La Neuveville lag precies tussen de meren van Neuchâtel en Biel. Vanaf daar trokken de renners de bergen in. Het is in die omgeving nergens echt vlak en dus was het spek voor de bek voor de klimgeiten.

Klimmen, dat deden de renners in deze tweede etappe over zes gecategoriseerde beklimmingen. In de eerste 75 kilometer trotseerden de renners al vier van deze klimmetjes. De echt zware klim van de dag werd bewaard voor het einde. La Vue-des-Alpes is 7,8 kilometer lang aan een stijgingspercentage van 6,7% en met stroken tot 9%. De top ligt op 1.283 meter hoogte en was daarmee het dak van deze rit. Daarna was het nog ruim zeventien kilometer, voornamelijk in dalende lijn, tot de finish in Saint-Imier.

Zes vluchters krijgen vrijgeleide

De eerste aanvallen bleven niet lang uit. Op de Préles, de eerste beklimming van de dag, kozen zes renners, waaronder de jarige Antwan Tolhoek, het ruime sop. De Nederlander nam Jonathan Caicedo, Chris Hamilton en Davide Villella mee op zijn avontuur. Even later maakten ook Rein Taaramäe en Hermann Pernsteiner de aansluiting.

© AP

Na een kleine twee uur koersen vonden Tolhoek en Villella dat het welletjes was geweest. Voor het duo ging het te traag in de kopgroep en de twee sloegen de handen in elkaar en gingen er samen vandoor. Al duurde dat verjaardagsfeestje niet lang. De rest van de aanvallers maakte handig gebruik van de afdaling om hun wagonnetje weer aan te haken bij Tolhoek en Villella. Echt veel ruimte kreeg de kopgroep niet. Hun maximale voorsprong bedroeg slechts dik twee en een halve minuut.

Finale

Met ongeveer 80 kilometer in de benen schakelde ook het peloton, onder leiding van de mannen van INEOS Grenadiers, een versnelling hoger en zette de achtervolging op het halve dozijn vluchters in.

Rein Taaramäe probeerde het nog even alleen, maar werd op de Col de la Vue-des-Alpes, de slotklim van de dag, opgeslokt door een jagend peloton. Met Taaramaë als laatste vluchter werd de vroege ontsnapping bijgehaald en dus begon de koers opnieuw.

Met een uitgedund peloton ging het daarna naar beneden. De renners moesten dan nog zeventien kilometer afhaspelen. Na een snelle sprint kwam Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) als eerste over de streep in Saint-Imier. Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation) moest genoegen nemen met een tweede plaats, Marc Hirshi (UAE Team Emirates) geraakte niet verder dan een derde plek.

Rohan Dennis mocht voor de derde dag op rij de gele leiderstrui aantrekken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ilan Van Wilder beste Belg

Ilan Van Wilder werd eerste Belg op een zevende plaats. Jan Bakelants, die gisteren nog primus was bij onze landgenoten, kwam er vandaag niet aan te pas. Hij strandde op een 38e stek.

Vrijdag trekt het peloton naar Estavayer, een fusiegemeente die in 2017 het levenslicht zag. Eerst wordt een grote ronde verreden van 65 kilometer ten zuiden van het stadje met een middeleeuws centrum. Daarin liggen onder meer de klim van Surpierre (2,1 km aan 6,7%) en een tussensprint. Daarna gaat het weer naar start-finish, waarna een kleine lokale omloop van ruim 34 kilometer verreden worden.

Uitslag:

1. Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious 4:21:42

2. Patrick Bevin (NZl) Israel Start-up Nation

3. Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates

4. Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team

5. Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates

6. Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe

7. Ilan Van Wilder (Bel) Team DSM

8. Fausto Masnada (Ita) Deceuninck-QuickStep

9. Rui Costa (Por) UAE Team Emirates

10. Marc Soler (Spa) Movistar Team

Stand algemeen klassement:

1. Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 8:39:48

2. Patrick Bevin (NZl) Israel Start-up Nation 0:0:08

3. Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers 0:0:09

4. Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers

5. Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious

6. Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 0:0:11

7. Jesus Herrada (Spa) Cofidis 0:0:14

8. Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:0:15

9. Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe 0:0:16

10. Ilan Van Wilder (Bel) Team DSM