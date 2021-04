Voor de meest spraakmakende transfer van de afgelopen winter heeft hij alvast gezorgd. Marc Hirschi (22) stapte afgelopen winter over van DSM naar UAE Team Emirates. Geen stap achteruit, wel veelbesproken als alle partijen overeenkomen niet over het hoe of het waarom te communiceren. Ook niet voor eigen volk, in de Ronde van Romandië.