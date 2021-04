Zwaarste lockdown in Turkije sinds start pandemie

Donderdagavond om 19 uur wordt een nieuwe strenge lockdown van kracht in Turkije. Tot en met 17 mei mogen de inwoners van het zwaar getroffen land enkel nog met een geldige reden buiten komen. Het gaat om de strengste lockdown in Turkije sinds het begin van de coronapandemie.

Naast de uitgaansbeperkingen mogen supermarkten de deuren enkel op bepaalde tijdstippen openen en moeten ze op zondag verplicht sluiten.

De bouwsector en essentiële bedrijven worden niet getroffen door de maatregelen. Reizen tussen verschillende steden is enkel mogelijk mits toestemming, al gelden er uitzonderingen voor toeristen.

Vakbondsvertegenwoordigers bekritiseerden dat zeventig procent van de werknemers in de fabrieken zouden moeten blijven werken. Bovendien is er ook geen financiële steun vanuit de overheid voorzien. Ook het feit dat de verkoop van alcohol tijdens de lockdown verboden is, leidde tot kritiek.

Turkije kampt sinds enkele weken met torenhoge coronacijfers. Woensdag lag het officiële besmettingscijfer rond 40.000 nieuwe gevallen. Twee weken geleden was er nog sprake van meer dan 60.000 nieuwe besmettingen per dag.