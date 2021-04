Molenbeek-Wersbeek

Bij Molens Van Der Velpen aan de Halensebaan in Molenbeek-Wersbeek is woensdagochtend rond 10 uur een arbeidsongeval gebeurd. Een 72-jarige man uit Geldenaken, die een lading graan kwam lossen, kreeg om nog ongekende reden een klap van de laadklep van de aanhangwagen. Hij werd in levensgevaar afgevoerd naar het UZ Leuven, waar hij later overleed.