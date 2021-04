Junior Planckaert terug thuis na motorongeval: “Nog heel veel pijn”

Nadat hij met spoed moest worden geopereerd na een ernstig motorongeval, is Junior Planckaert (28) weer thuis. “Junior is gisteren (woensdag, red.) met de ziekenwagen naar huis gebracht, al heeft hij uiteraard nog heel wat pijn. Intussen is ook de revalidatie gestart”, klinkt het bij VincentTV, het productiehuis achter Château Planckaert.