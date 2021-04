Ze zullen niet niezen of snotteren, maar je hond, en in mindere mate kat, kunnen ook last hebben van hooikoorts. “Ze krijgen plots jeuk, puistjes, bultjes, een rode, natte, verdikte of net droge huid, kale plekken en korstjes op heel wat plekken”, zegt dierendokter Rob Lückerath. “De oorzaak is meestal dezelfde als bij mensen: een allergische reactie op pollen of een stof uit de omgeving.”