Roekeloze bestuurder wil nog op laatste moment afrit nemen, maar dat verloopt niet zonder ongelukken

Dit had veel erger kunnen aflopen voor deze bestuurder in de Amerikaanse staat Minnesota. De automobilist had op een snelweg veel te laat door dat hij eigenlijk de afrit moest nemen, maar besloot alsnog om het risico te nemen. Hij ging bruusk naar links, verloor al snel de controle over het stuur en botste tegen een voorligger. Gelukkig bleef de schade enigszins beperkt, al pleegde de bestuurder wel vluchtmisdrijf.

(kmlo)