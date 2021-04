Drie keer de Europa League winnen, het is weinigen gegeven. Alleen Giovanni Trapattoni en Unai Emery slaagden daarin. Emery en de Europa League, een liefdesverhaal dat in 2014 begon. Toen won hij zijn eerste Europa League met Sevilla en dat succes herhaalde hij nog eens in 2015 en 2016. Nu jaagt Emery (49) met Villarreal op Europees succes. In de halve finales wacht Arsenal.