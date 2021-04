Hechtel-Eksel

“Als het zo droog blijft, is de kans reëel dat we de volgende dagen naar code oranje voor het brandgevaar opschalen”, zegt Jeroen Denaeghel, woordvoerder van ANB donderdag in een reactie na de brand van woensdag op Pijnven. Zo’n anderhalve hectare bos werd daar vernield door een brand.