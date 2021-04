Sint-Truiden

De bekende Nederlandse urbexer Jan van der Kraan uit Sittard is deze week langs geweest in Sint-Truiden. Resultaat: hij ontdekte de persoonlijke documenten van prostituees in een bar, én een pas geoogste wietplantage in een verlaten restaurant. De lokale politie Sint-Truiden gaat meteen op onderzoek, maar benadrukt ook dat verlaten panden niet betreden mogen worden.