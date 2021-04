Zullen we deze zomer kunnen reizen zonder quarantaine of vaccin? Het antwoord daarop wordt duidelijker en duidelijker. Het Europese Parlement heeft de volgende stap gezet in de weg naar een ‘gewone’ zomervakantie. Donderdagochtend werd met ruime meerderheid het voorstel voor het coronacertificaat, het vroegere vaccinatiepaspoort, goedgekeurd. Maar dat betekent niet dat de deal rond is.