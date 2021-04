Premier League in Lissabon

Karateka Nele De Vos (28) neemt zaterdag deel aan de Premier League in Portugal. Dat toernooi is het eerste van een drieluik met een plaats op de Olympische Spelen als inzet. De andere twee zijn het EK in het Kroatische Porec (19 mei) en het olympische kwalificatietoernooi in Parijs (12 juni).