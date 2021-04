Bart De Wever wil revanche nemen op Georges-Louis Bouchez in De Container Cup: “Ik ben een slechte verliezer en een vreselijke winnaar”

Geen seconde heeft Antwerps burgemeester Bart De Wever getwijfeld toen hij de vraag kreeg van Woestijnvis om mee te doen aan De container cup. “Men kan niet sterker op mijn competitief karakter inspelen dan door mij een duel aan te bieden met een politieke rivaal. Zeker als er een sfeer van revanche rondhangt.” Oorspronkelijk was het de bedoeling dat De Wever het zou opnemen tegen PS-voorzitter Paul Magnette, zijn politieke aartsrivaal. “Ik heb meerdere berichten naar Magnette gestuurd om hem op te jutten om toch maar deel te nemen. Maar hij blesseerde zich aan de schouder na een val met de fiets.” En dus werd MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez opgetrommeld, sinds de regeringsonderhandelingen van vorige zomer ook niet meteen De Wevers beste vriend. “Met Georges-Louis had ik ook een rekening openstaan, maar sportief was dit wel een ander paar mouwen. Ik zag plots in mijn hoofd de grote Vlaamse zege tegen de 49-jarige Magnette veranderen in een pijnlijke Vlaamse nederlaag tegen de vijftien jaar jongere Bouchez.”

De opnames vonden plaats op 26 januari op de Grote Markt in Antwerpen, pal voor het stadhuis. Bouchez liet zich die dag vergezellen door een eigen cameraploeg en fotograaf, hopend op een ontmoeting met De Wever. “Ik had hem niet meer gezien sinds de regeringsonderhandelingen en een van de redenen waarom ik had toegezegd, was omdat ik zo opnieuw in contact met hem kon komen”, zegt Bouchez. “Hij kan toch niet zijn hele leven boos op mij blijven? Er zijn al genoeg vijanden aan de linkerkant en er zijn zo veel onderwerpen waarover we het eens zijn.” Maar De Wever liet zich niet zien tijdens Bouchez zijn opnames. Zat hij dan stiekem vanachter een gordijn van het stadhuis naar zijn rivaal te loeren? “Ik was toen niet op mijn bureau”, zegt De Wever. “Ik heb hem dus gemist. En neen, dat was niet doelbewust.”

Tips van de ‘drerries’

De voorbije maanden deden in Antwerpen spectaculaire geruchten de ronde over de Spartaanse voorbereiding van De Wever op De container cup. De burgemeester zelf houdt het op “veertig dagen aan een stuk elk dag één uur specifiek trainen”. “Ik ga er niet over liegen: ik heb er wel naartoe geleefd. Ik heb een lichaam als een kathedraal, maar wel die van Antwerpen: oud, er zijn voortdurend kosten aan en het aantal gelovigen is de laatste jaren fel teruggelopen. Ik ben competitief ingesteld en heb geprobeerd om de zeven proeven vooraf zo goed mogelijk te oefenen.” Dat gebeurde vooral bij Move to Cure van kinesist Lieven Maesschalck. Maar ook op minder conventionele plaatsen. “In het Rivierenhof vond ik monkey bars. De drerries (jeugdtaal voor jonge kerels, red.) van Deurne zijn héél vriendelijk geweest door mij tips te geven. Ik heb ook op het schieten geoefend. Ik heb thuis een luchtkarabijn en ik heb aan de programmamakers gevraagd wat de afstand, de hoogte en de grootte van de doelen was.”

Georges-Louis Bouchez: “Als ik win, moet De Wever mij trakteren in het beste restaurant van Antwerpen”

Die minutieuze voorbereiding staat in schril contrast met Bouchez zijn aanpak. “Ik ben de week ervoor twee keer een uurtje gaan lopen en heb de dag voordien een trainingssessie gedaan met een coach.” Hij vertrouwde naar eigen zeggen vooral op zijn goede basisconditie. De MR-voorzitter is een autosportfanaat. In zijn bureau prijkt een gedragen outfit en helm van F1-kampioen Lewis Hamilton en zelf racet hij samen met zijn chauffeur de Volkswagen Fun Cup. “Dat is fysiek niet te onderschatten. Mijn kantoor is op de negende verdieping en ik ga altijd met de trap. Bovendien heb ik nog nooit in mijn leven alcohol gedronken of gerookt. Ik was dus in vorm.”

Bewust gekozen T-shirt

Een ding hebben de twee politici alvast gemeen: hun outfit voor De container cup hadden ze heel bewust gekozen. Bouchez werkte de compacte zevenkamp af in een shirt van Francs Borains, de voetbalclub uit eerste nationale waarvan hij voorzitter is. De Wever droeg dan weer een zelfontworpen felgeel shirt met daarop leeuwen en het olympische Latijnse motto Citius, altius, fortius oftewel Sneller, hoger, sterker. “Dat zal ik achteraf veilen voor Kom op tegen kanker.” Het truitje van een winnaar levert natuurlijk wel meer op dan dat van een verliezer. “Ik ga het Georges-Louis niet cadeau geven. Ik waarschuw nu al: ik ben een slechte verliezer en een vreselijke winnaar.”

Georges-Louis Bouchez is er niet helemaal gerust in. “Wat echt telt is om Bart politiek te kloppen. Als het ook lukt in de container, des te beter. Als ik kan winnen, moet Bart mij maar trakteren in het beste restaurant van Antwerpen.” De Wever had zijn repliek snel klaar. “Frituur number one dus? Challenge accepted. Maar als ik win, verwacht ik dat Bouchez mij uitnodigt in het beste restaurant van Bergen.”

Schrik voor de monkey bars, zelfzeker over het lopen: zo bereidden De Wever en Bouchez zich voor op ‘De container cup’

Bart De Wever over:

1.500 meter lopen: “Ironisch genoeg zal ik tijdens het lopen de schade moeten beperken. Ik zou zo een marathon kunnen uitlopen, maar ik kan geen hoge snelheden meer halen.”

Monkey bars: “Dat is absoluut mijn ding niet, en ik heb er schrik voor. Ik ben gaan oefenen met het behulpzame jonge volkje van Deurne-Noord in het Rivierenhof.”

Golfen: “Ik heb drie uur initiatieles genomen. Daarin heb ik mij vooral beperkt tot het instuderen van de juiste houding en de swing. Dat was niet makkelijk in coronatijden: op afstand en met een masker.”

1.000 meter roeien: “Ik heb een roeimachine op het stadhuis. Ik haat die machine, ze diende vooral om mijn jas over te hangen. Maar ik ben er sinds De Container Cup wel van gaan houden, al heb ik er onlangs wel een paar geblokkeerde ribben aan overgehouden.”

Schieten: “Ik ga héél arrogant zijn en voorspellen dat ik geen enkel schot ga missen. Ik heb al héél mijn leven zo’n luchtkarabijn en weet hoe ik daarmee moet omgaan.”

Bench press: “Ik ben tamelijk sterk en heb dit ook getraind. Ik weet dat ik ongeveer 80 kilogram naar omhoog kan duwen.”

3.000 meter fietsen: “Dit gaat niet super zijn, maar ook niet slecht.”

Georges-Louis Bouchez over:

1.500 meter lopen: “Ik loop regelmatig. Een week voor De Container Cup ben ik nog een uurtje in Knokke gaan lopen om te trainen.”

Monkey bars: “Dat wordt slecht. Ik heb het nog nooit gedaan en ben ook niet speciaal gaan oefenen.”

Golfen: “Ik ben de enige liberale politicus die nooit in zijn leven golf heeft gespeeld. De Container Cup wordt de eerste keer ooit dat ik een golfclub in mijn handen zal hebben.”

1.000 meter roeien: “De dag voordien heeft iemand mij de juiste techniek aangeleerd want ik had schrik om mezelf te blesseren.”

Schieten: “Op de kermis stop ik altijd aan het schietkraam en ik ben er niet slecht in. Het zal belangrijk zijn om mezelf te kalmeren voor elk schot.”

Benchpress: “Ik doe ’s ochtends regelmatig push-ups. Om esthetische redenen. Als je een T-shirt draagt, moet je toch een beetje brede armen hebben.”

3.000 meter fietsen: “Ik ga mij niet populair maken in Vlaanderen, maar ik fiets eigenlijk nooit. Bij mij thuis in Bergen ligt er grind op de stoep, kasseien in de straten en gaat het voortdurend bergop en bergaf. Dat ontneemt meteen al mijn zin om te gaan fietsen.”

