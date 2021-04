Vijf statistieken waarom Kevin De Bruyne de finale van de Champions League haalt

Staat Manchester City na de 1-2-zege in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League tegen Paris-Saint Germain woensdagavond nu met één been in de finale? Of met anderhalf? Volgens statistieken van Gracenote staan Kevin De Bruyne en zijn ploegmaats al met twee benen en negen tenen in de finale. Dat en vier andere statistieken waarom onze landgenoot met Manchester City de meeste kans maakt op de finale.