UCI schorst Atsushi Oka voor dopinginbreuk, Japanse renner wijt positieve test aan oogoperatie

Oka testte positief op zondag 13 december 2020. Zijn schorsing ging met terugwerkend effect in op 25 januari en loopt tot en met 24 mei.

“Het is belangrijk voor mij om te benadrukken dat de controle vier dagen na een oogoperatie plaatsvond”, legde Oka uit in een bericht op sociale media. “Bij de oogoperatie werd acetazolamide toegediend om inwendige drukpieken op het oog te voorkomen. Die kunnen leiden tot gedeeltelijk of volledig zichtverlies. Ik heb nooit verboden middelen gebruikt. De UCI gaf toe dat het gebruik onbewust gebeurde. Ik aanvaardde vervolgens de schorsing. Ik zal sterker terugkomen.”

Oka is aan zijn tweede seizoen bij Delko bezig. De Japanner werd in 2019 vicekampioen van zijn land in het tijdrijden. Zijn enige profzege is een rit in de Ronde van Japan in 2019.

Voor zijn team Delko zijn het intussen moeilijke tijden. Het Franse procontinentale team zou volgens diverse media in financiële moeilijkheden zitten en nam daarom afscheid van verschillende stafleden.