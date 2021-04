Natuurhulpcentrum rukt tot vijf keer per dag uit voor reeën in nood. — © TV Limburg

Het is dezer dagen extra uitkijken op de baan voor overstekende reeën. Rond deze periode gaan de mannetjes namelijk op zoek naar een vrouwelijke partner en zijn ze dus extra actief. Dat zien ze ook bij het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. Ze moeten dagelijks tot vijf keer uitrukken voor een ree in nood.