Onze wijnkenner kiest de 100 beste zomerwijnen uit de supermarkt

Dat de coronapandemie de supermarkten geen windeieren gelegd heeft bewijzen de verkoopcijfers van het voorbije jaar. Net als het aantal wijnen dat we toegestuurd kregen, want ook dit jaar noteren we een nieuw record. Vooral in de categorie mousserende wijnen was het aanbod zelden zo royaal. Het lijkt erop dat de supermarkten zich klaarmaken voor een groot bevrijdingsfeest. Maar dat kan evengoed met wit, rosé en rood. Want ook binnen die drie groepen noteren we een groot aantal nieuwe referenties. Of hoe het jaar van de bevrijding evengoed het jaar van de revelaties kan zijn.

Bestaat er zoiets als een definitie van zomerwijn? Niet echt, net zoals er geen herfst- of winterwijn bestaat. Veel heeft te maken met ons gevoel. Wanneer het warmer wordt, snakken we naar frisse, lichtvoetige wijnen terwijl we wanneer het vriest veel meer plezier zullen beleven aan een blockbuster met wat meer alcohol.

Toch nog maar even duidelijk maken aan welke drie criteria een wijn moet beantwoorden om als

zomerwijn geselecteerd te worden: zo jong mogelijk, frisheid en aromatische spankracht. En dan liefst primaire aroma’s zoals florale impressies en de versheid en sappigheid van het fruit. Liefst met niet te veel hout omdat we voor zomerwijn de voorkeur geven aan de pure expressie van de wijn.

Nog aan te stippen: op een uitzondering na zijn dit geen wijnen om weg te leggen in de kelder. Of anders gesteld: het overgrote deel van deze selectie dient gekraakt te zijn wanneer de eerste bladeren van de bomen vallen.

En dan zijn er nog die “Super 10”.

Een klus van veel wikken en nog meer wegen. Het zijn tien wijnen die net dat tikkeltje meer hebben. Op-en-top zomers zoals alle andere wijnen, maar iets completer. En die vooral een breed gezelschap weten te plezieren. Omdat we van oordeel zijn dat je zomerwijn niet in je eentje soldaat maakt.

De “100 Beste” in vijf trends

1. De opmars van bio

Nog nooit stonden zoveel biowijnen in ons lijstje. En dat succes is niet alleen de verdienste van Bioplanet maar ook van de andere warenhuizen die steeds meer bio op het schap staan hebben. En belangrijker nog: vaak van uitstekende kwaliteit, de tijd van de “geitenwollensokkenwijn” lijkt definitief voorbij. En daar zijn we niet rouwig om.

2. De grote drie

Frankrijk, Italië en Spanje blijven de toon zetten. Die eerste scoort bijzonder goed met wijnen uit de Rhônevallei en de (land)wijnen uit de Languedoc. Maar de grootste revelatie is zonder twijfel Corsica, dat uitpakt met een aantal uitstekende wijnen. Ook Italië doet het prima met zuiderse regio’s als Sicilië, Basilicata of Campania. Maar de spreiding is groter want ook Piemonte, Toscane en Umbrië zijn certitudes, net als de Veneto, de Abruzzen en de Marche. Spanje weet te verrassen met enkele minder bekende gebieden: de landwijnen uit Castilla y Leon, maar ook knappe referenties uit Valencia, Yecla of Almansa. De grote ontgoocheling? Portugal. Weinig ingestuurde wijnen en nog minder geselecteerd.

3. Argentinië boven

Bij de wereldwijnen is Argentinië primus met een recordaantal selecties. Zowel wit, maar nog meer in rood met een hoofdrol voor de uitstekende malbecdruif. Chili houdt goed stand, Zuid-Afrika heeft het dit jaar een pak moeilijker.

4. Rosé blijft boomen

Aan de roségekte lijkt maar geen einde te komen. En toch telt deze categorie dit jaar niet dertig maar slechts twintig wijnen. Omdat onze “100 Beste” iets vroeger verschijnen en sommige warenhuizen de switch naar de nieuwe jaargang nog niet gemaakt hebben. Dat geldt trouwens ook voor een aantal witte wijnen. Twee opvallende rosétrends: Frankrijk heeft lang niet meer het monopolie én ook binnen deze categorie de grote doorbraak van de Languedoc met roséwijnen die erg veel gelijken op de buren uit de Provence. Het origineel is altijd beter dan de kopie, luidt het gezegde, maar deze dubbelgangers mogen er best zijn en kosten vaak flink wat minder dan de gereputeerde Provence. Dat vertaalt zich in onze selectie: slechts één rosé uit de Provence, ook dat is een primeur.

5. De “kleintjes” worden groot

Nauwelijks tien jaar geleden, toen onze “100 Beste” nog in zijn kinderschoenen stond, leek onze selectie op een onderonsje tussen de grote drie: Carrefour, Colruyt en Delhaize. Vandaag zijn ze met elf. En ook de kleintjes weten zich te onderscheiden met een breder of apart aanbod. Denk maar aan Bioplanet en Okay van de Colruyt Goup die voor het eerst een “Super 10” binnenhalen. Die primeur is ook weggelegd voor Cora, niet echt een kleintje, maar dat het in Vlaanderen vooral van online moet hebben. Dat ook Aldi opnieuw met een “Super 10” gaat lopen, is al lang geen verrassing meer. Delhaize weet zich opnieuw te onderscheiden met een groot aantal selecties. Ook dat is niet nieuw, want qua aantal nieuwigheden doet niemand beter. Ook Colruyt grossiert in nieuwe wijnen, maar weet het geslaagde evenwicht tussen nieuwe en vaste waardes perfect te behouden. Voor Carrefour kwamen de “100 Beste” net iets te vroeg. Momenteel wordt volop werk gemaakt van een vernieuwend aanbod dat in juni in de rekken zal staan. Ook bij Makro en Lidl is het nog wachten op de nieuwe jaargang. Spar houdt stand met zijn vaste waardes maar op interessante nieuwigheden is het nog wachten.

Opgelet met het jaartal!

We kunnen het niet genoeg benadrukken: een jaartje verschil in wit, rosé en soms ook in rood maakt een gigantisch verschil. We deden zelf de test en proefden enkele wijnen uit de twee jaargangen. Geen twijfel mogelijk, de jongste jaargang wint met een straatlengte voorsprong. Omdat de aroma’s frisser én expressiever zijn. En net die primaire frisheid maakt of kraakt een zomerwijn.

Daarom: bekijk even aandachtig het etiket voor je de wijn in je karretje laadt. Begin mei is traditioneel de wissel van de jaargang op het schap. En het is de best mogelijk dat je nog flessen van de “oude” jaargang ziet staan. Afblijven en vraag naar de jongste jaargang.

Wijnmaker van het jaar: Farnese Group

We hebben lang getwijfeld. Want twee keer “wijnmaker van het jaar” in nauwelijks vijf jaar, kan dat wel? Aan revelaties dit jaar nochtans geen gebrek. De uitstekende Corsicaanse Villa Angeli bijvoorbeeld, of de verschillende Zuid-Franse domeinen onder de naam Artisans Partisans, het erg knappe huis Garofoli uit de Marche, en wat te denken van de kwaliteit van het Griekse Lafazanis? Allemaal producenten die we de volgende jaren nauwlettend in de gaten houden en die kans maken op deze titel. Maar we moeten correct blijven. Wie met acht wijnen in onze selectie staat (I Sicani in wit, Fantini en Tre Stelle in rosé, Bacaro, Canio en Messapi in rood ) waaronder twee “Super 10”-wijnen (Lava Falanghina en Canio Rosato) is gewoonweg de terechte winnaar. En die primeur is weggelegd voor Farnese, die na 2017 ook dit jaar deze onderscheiding binnenrijft. Een uitgebreid portret van Valentino Sciotti, de CEO van de Farnese Group, lees je hier op zaterdag 22 mei.

MOUSSEREND

Cava Raimat Lo Fred de Ponent Brut Reserva, Spanje

Een indrukwekkende fles die kracht uitstraalt en dat komt ook tot uiting in het glas. Pure xarel-lodruiven, niet zomaar een aperobubbel maar eerder een krachtige en romige wijn die ook op tafel zijn mannetje weet te staan. Rijp fruit in neus en mond, netjes aangevuld met brioche en vers gebakken brood, massieve lengte en toch goed fris.

Delhaize, 15,99 euro

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Prosecco Perlae Naonis Millesimato 2019 Brut San Simone, Italië

Uit het oogstjaar 2019, deze goed droge en fraai gevarieerde prosecco die meteen zin geeft in een extra glas. Verfijnde florale neus, goed frisse start, geen prikkelende CO2 maar aangenaam citrusfruit en groene meloen, rond en sappig, netjes toegedekt met aangename zuren en rijpe mango in de staart.

Carrefour Hyper en Market, 10,99 euro

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Sparkling Jacob’s Creek Chardonnay & Pinot noir Brut, Australië

Terug van jaren weggeweest. “Dry & crisp” lezen we op het etiket. Klopt helemaal. Lang niet de meest complete mousserende wijn, maar wel instant drinkplezier om zijn frisse toetsen van citroen, limoen en pompelmoes, heuse passe-partout in de mond, groene appel en limoenzeste, pittige zuren, terrasbubbel waar je honger van krijgt.

Carrefour Hyper en Market, 8,99 euro

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Cava Castell del Terme Brut, Spanje

Cava op klassieke leest geschoeid, op basis van de drie traditionele variëteiten en 12 maanden rijping. Niks banaals, maar verrassend mooi gevuld, beschaafde neus, appel en citrus, meer wit fruit in de mond, vooral perzik, rond en evenwichtig, klein bittertje op het einde dat meteen de honger aanscherpt.

Carrefour Hyper, 9,99 euro

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Prosecco Raphael Dalbo Extra Dry, Italië

Slechts twee mousserende wijnen konden hun selectie van vorig jaar verzilveren en eisen opnieuw hun plaatsje op. Deze bio prosecco slaagt daar moeiteloos in door zijn frivole en guitige karakter. Een tikkeltje zoeter dan Brut maar imponerend door zijn aromatische karakter, lees: vooral floraal en sappig wit fruit. Prosecco die niet zal misstaan bij een vruchtendessertje.

Bij Bioplanet, 11,49 euro

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Domaine de Peyrols Clairette de Die,Frankrijk

Noch droog, noch zoet maar nog minder mossel noch vis. Zomerse bubbel uit een vaak vergeten regio op basis van bio muscat blanc à petits grains druiven. Uitbundige aroma’s van oranjebloesem, perzik en peer, steekspel tussen zuur en rijpe mango, fraaie lengte. Bij een stukje meloen met ham. En waar je makkelijk een glas meer kunt van drinken want slechts 7,5% vol. alc.

Bioplanet, 9,19 euro

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Cava Perelada Organic Brut, Spanje

Voor het derde jaar op rij in onze selectie, een fraai voorbeeld van hoe kwaliteitsbubbels heel constant kunnen zijn. De grootste troeven? Zuiverheid, frisheid én versheid van het knapperige fruit. Evenwichtige biocava met citrusfruit in neus en mond, aangevuld met ietwat meloen op het einde. Voldoende gestoffeerd om met smaak aan tafel te gaan.

Delhaize, 9,99 euro

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Chardonnay Meerdael, België

Paul Vleminckx timmerde jarenlang aan de weg en plukt daar nu de vruchten van. Oudere stokken en tonnen ervaring maken van deze chardonnay uit het Hageland een gastronomische bubbel die zowel romig als fris is. Citrusschil, toast en brioche, ietwat meer gekonfijt fruit in de mond, voldoende materie om bij een stukje gegrilde vis te schenken.

Delhaize, 18,99 euro

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Cava Mas Pere Ecologic Brut, Spanje

Mas Pere, van de hand van het uitstekende cavahuis Pere Ventura, wist al eerder te scoren in onze wekelijkse rubriek. En ook dit nieuwe bio-exemplaar is qua prijs-kwaliteitsverhouding gewoon onberispelijk. Aalgladde en vlot toegankelijke cava met een aangename dosis frisheid, geen storende CO2 maar mooi fruitig met ietwat frangipane op het einde. Heuse allrounder die iedereen wel lust.

Colruyt, 7,75 euro

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Louise d’Estrée Brut Touraine, Frankrijk

Nieuw in ons lijstje, deze qua prijs-kwaliteitsverhouding fraaie Loirebubbel die Aldi vorige zomer voor het eerst introduceerde. Expressief en frivool in neus en mond, eerst bloemig maar al snel gevolgd door rijpe meloen, wijnperzik en meer exotisch fruit, evenwichtig en gevuld, voorbeeldige frisheid in finale. Aperobubbel voor bij sushi.

Bij Aldi, 7,99 euro

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Cava Lacrima Baccus Brut Rosé Reserva, Spanje

Een “blanc de noirs”, lees: uitsluitend blauwe druivenrassen, van de hand van een van de oudste huizen uit de Penedès. En de enige rosé in onze selectie. Fris en pittig, eerst floraal, rozenblaadjes, nadien citrus en klein rood fruit, goed strak en nerveus, pittige zuren zonder agressief te zijn, klein bittertje op het einde. Zomerse terrasbubbel.

Makro, 9,99 euro

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Super 10 Crémant de Bourgogne “Le Jardin des Enfants” Brut, La Croix Tréchens, Frankrijk

Nieuw en meteen een “Super 10”. Knappe crémant op basis van 100 % chardonnay die elegantie, verfijning en kracht weet te koppelen. Bloemig, wit fruit, klein beetje getoast wat voor nog meer rijkheid zorgt, evenwichtig en ronduit sappig, veel smaak en lengte zonder aan frisheid in te boeten. Kan zowel als aperitief als bij voorgerechtje.

Delhaize, 14,99 euro

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Crémant de Bordeaux Brut, Maison Castel, Frankrijk

Aha, eindelijk eens een mousserende wijn uit Bordeaux in onze selectie. Verdiend want gewoon compleet. 18 maanden rijping en toch speels en elegant hoewel de kracht in de staart schuilt. Frisse neus, citrus en acaciahoning, frisheid van rijpe citrusvruchten in de mond, evenwichtig van begin tot einde, meer exotisch fruit in finale. Aperobubbel met een bord koude vis.

Bij Makro, 11,99 euro

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Ballaturi Prosecco Brut, Italië

De goedkoopste uit de reeks, maar lang niet de minste. Integendeel zelfs. Nieuw en van hetzelfde label dat ook al bij Aldi scoort met zijn witte en rode Siciliaan. Eenvoud siert, dit zijn bubbels die iedereen wel lust op een zonovergoten dag. Vrij discreet in de neus maar uitbundig en fris in de mond, perzik, witte meloen, ananas en toetsje van amandel op het einde. Topper in zijn prijsklasse.

Aldi, 6,99 euro

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Alessandro Berselli “Signature Collection”, Valdobbiadene Prosecco Superiore 2019 Brut, Italië

Verrassend strak, lees: bijna beendroog, deze bioprosecco gemaakt van gleradruiven uit het oogstjaar 2019. Verfijnde neus, roze pompelmoes en ietwat amandel, meer gedroogd fruit in de mond, pittig en nerveus, klein bittertje op het einde. Heel aparte stijl prosecco maar wel bubbels die meteen zin geven om aan tafel te gaan.

Delhaize, 12,99 euro

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

WIT

150 + 1 2020 Langhe Bianco, Italië

150 verenigde wijnbouwers zijn er met brio in geslaagd om deze nerveuze en toch vrij vettige witte wijn uit Piemonte te maken. Op basis van de lokale arneisdruif en aangevuld met chardonnay, stuivende neus, vooral florale tonen en bijtgaar citrusfruit, sappige perzik en abrikoos in de mond, goed fris en eindigend met een romig toetsje. Breed inzetbare wijn.

Carrefour Hyper, 8,99 euro

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Bergerac 2020, Sud-Ouest, Frankrijk

Eenvoud siert. Zowel qua prijs als inhoud. Geen speld tussen te krijgen, want prijs-kwaliteit is dit gewoon voortreffelijk. Mix van sauvignon blanc en gris, discrete maar zuivere aroma’s van citrus, perzik en rijpe meloen, poepsimpel maar alles netjes op één lijn en aangenaam fris. Terraswijn voor bij een veggieschotel.

Delhaize, 3,99 euro

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Chenin Blanc 2020, Zuid-Afrika

“Crisp & Refreshing”, lezen we op het etiket. De vlag dekt de lading, want meer moet je hier niet achter zoeken. Vlotte terraswijn, pittig en goed fris, eenvoudig qua structuur met aroma’s van appel, meloen en rijpe peer, compact en vrij beperkt, maar de scherpe prijs zorgt voor een allemansvriend die guitig naar binnen loopt.

Lidl, 3,49 euro

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Corde à Tongs 2020 Pays d’Oc, Frankrijk

Vorig jaar maakte deze teenslipperwijn zijn debuut in onze selectie en dit jaar probleemloos bevestigend. Aanstekelijke wijn, een heuse allemansvriend met dank aan het stuivende aromatische karakter dat niemand onberoerd laat. Citrus, pompelmoes, abrikoos, perzik ... Terraswijn voor bij een broodje plattekaas, bieslook en radijsjes.

Okay, 5,49 euro

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Cote des Roses 2020, Gérard Bertrand Pays d’Oc, Frankrijk

Een stijlvolle fles voor een zomerse tafel van een van onze voormalige wijnmakers van het jaar en al even stijlvol in het glas. Maatwerkchardonnay, zowel krachtig als elegant, witte bloemen, witte meloen, karamelsnoepjes, gekonfijte ananas, kortom, compleet. Nog eventjes wachten met kopen want van 6/5 tot 12/5 25 % korting per fles.

Delhaize, 8,99 euro