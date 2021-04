Details buitenplan zijn bekend: deze maatregelen gelden vanaf 8 mei

Op 8 mei gaan het zogenaamde buitenplan in. De terrassen gaan weer open, er mogen opnieuw beperkte evenementen georganiseerd worden en de avondklok verdwijnt. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft het ontwerp van ministerieel besluit met de coronamaatregelen, die werden beslist tijdens de Overlegcomités van 14, 23 en 28 april 2021, voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Een overzicht van de maatregelen.

Horeca

Vanaf 8 mei mogen de terrassen van horeca en feest- en receptiezalen opnieuw open. Maar dat zal wel gepaard gaan met enkele voorwaarden. Zo moeten de tafels geplaatst worden dat een afstand van 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd. Er mogen maximaal vier personen aan één tafel plaatsnemen, met de uitzondering van grotere huishoudens.

Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan en er mag ook enkel bediend worden aan tafel. Een pintje bestellen aan de toog en dat daar opdrinken mag dus niet. Een klant mag enkel de binnenruimte betreden om gebruik te maken van het toilet, om de rekening te betalen of om een achterliggend terras te betreden. Eén volledige zijde van het terras moet ook te allen tijde geopend zijn, dat om voldoende ventilatie te verzekeren.

Het personeel dient een mondmasker te dragen. Klanten moeten dat ook als zij de binnenruimte betreden, maar mogen het afzetten wanneer zij buiten aan tafel zitten.

De openingsuren van de terrassen zijn beperkt van 08.00 uur tot 22.00 uur.

Nog een bijkomende regel: het geluidsniveau op de terrassen mag 80 decibels niet overschrijden.

Evenementen

Na toelating van de gemeente mag een zittend publiek van maximum 50 personen evenementen, culturele en andere voorstellingen en professionele sportieve wedstrijden in buitenlucht bijwonen. Maar dat moet wel door professionelen georganiseerd worden.

Ook handelsbeurzen, met inbegrip van salons, zullen buiten kunnen worden georganiseerd voor 50 bezoekers.

Activiteiten in georganiseerd verband

Voor buitenactiviteiten in georganiseerd verband wordt de leeftijdslimiet van 18 jaar opgeheven. De activiteiten mogen worden georganiseerd voor één of meerdere groepen van maximaal 25 personen, begeleiders niet meegeteld.

Voor kinderen tot en met 12 jaar mag dit ook binnen voor groepen van maximum 10. De activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder publiek, behalve niet-professionele sporttrainingen. In dat laatste geval mag elke deelnemer tot en met 18 jaar worden vergezeld door maximum één lid van hetzelfde huishouden. Niet-professionele sportieve wedstrijden blijven verboden.

Erediensten

Er mogen maximaal 50 personen tegelijk aanwezig zijn bij burgerlijke huwelijken, bij de uitoefening van de eredienst en van de niet-confessionele morele dienstverlening en bij activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging. Kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst worden niet meegeteld. De dienst moet buiten georganiseerd worden op plaatsen die daartoe bestemd zijn.

Avondklok

De avondklok tussen middernacht en 5 uur ’s morgens wordt op 8 mei vervangen door een samenscholingsverbod op de openbare weg en in de openbare ruimte van meer dan 3 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Leden van eenzelfde huishouden mogen zich wel samen verplaatsen.

Ontvangen van gasten thuis of in een toeristisch logies

Ieder huishouden mag maximum 2 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, tegelijk in huis of in een toeristische logies ontvangen, op voorwaarde dat deze personen tot eenzelfde huishouden behoren. Er moet wel voldoende afstand bewaard worden, behalve met het knuffelcontact.

Pretparken, brocante- en rommelmarkten

Vanaf 8 mei 2021 mogen ook buitenruimten van pretparken heropenen. Hetzelfde geldt voor de buitengedeelten van brocante- en rommelmarkten, voor zover het professionele verkopers betreft. (sgg)