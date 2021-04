Bastien Toma zal vrijdagavond de geschorste Genk-kapitein Bryan Heynen vervangen in de opener van de Champions’ play-off tegen Antwerp. Bij The Great Old maakt Gouden Schoen Lior Refaelov nog altijd deel uit van de A-kern. Coach Frank Vercauteren neemt de Israëlische middenvelder, die vanaf volgens seizoen voor concurrent Anderlecht voetbalt, op in de selectie.