Halve finalist WK snooker werd opgeschrikt door vrijend koppel maar heeft geheim wapen

De 29-jarige Engelsman staat voor het tweede jaar op rij bij de laatste vier in de Crucible in Sheffield. In 2020 haalde Wilson zelfs de finale, die hij met 18-9 verloor van de iconische Ronnie O’Sullivan. In zijn kwartfinale dit jaar was hij met 13-8 te sterk voor Neil Robertson, nochtans een van de topfavorieten voor de wereldtitel.

En dan te weten dat de nummer zes van de wereld voor het ingaan van de laatste sessie, waarin hij vijf frames op een rij won, bijzonder slecht geslapen had.

“Het was laat toen we de tweede sessie afsloten”, herinnert Wilson zich. “Ik wilde voor middernacht aan het slapen zijn, maar toen hoorde ik een koppel nogal hevig vrijen boven mij in het hotel. Meer dan een half uur lang gingen ze maar door. Ik hoopte dat ze me mijn rust zouden gunnen, maar om 7u00 waren ze opnieuw bezig. En maar bonken. Ik dacht: mijn god, die hun uithouding is ongelooflijk. Dit is geen grap. Ik heb daar een hele ochtend naar moeten luisteren, tot de wekker afging.”

De Engelsman bleek echter in topvorm te zijn toen hij aan de snookertafel verscheen. Hij opende de sessie tegen Robertson met een break van 133. Zijn geheim? Een mysterieus groen drankje. “Mijn Hulk Juice heeft mij veranderd in een monster”, lacht Wilson. “Ik eindig wedstrijden daardoor heel sterk. Ik voel me fit en gezond. Wat het is? Volgens mijn broer is het een smoothie die alles bevat wat je nodig hebt.”

Ter info: het is een smoothie van guave (een vrucht uit Midden-Amerika) en kokoswater.

In de halve finales treft Wilson de man die nummer één van de wereld Judd Trump uitschakelde, namelijk Shaun Murphy. De wereldkampioen van 2005. In de andere partij spelen drievoudig Mark Selby en Stuart Bingham tegen elkaar. Die laatste won het WK in 2015 en schakelde in de kwalificaties onze landgenoot Luca Brecel uit.