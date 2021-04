Mango brengt interieurcollectie uit

Bed- en badlinnen domineren de eerste interieurlijn. Van een fris setje lakens met azuurblauwe strepen tot handdoeken en badmatten in neutrale bruin- en beigetinten, maar ook voor nieuwe kussenslopen kun je bij de keten terecht. Voor het textiel zijn duurzame stoffen gebruikt, waaronder linnen, organisch katoen en gerecycleerd polyester.

Verder bevat de collectie enkele extra decoratieve hebbedingen, denk aan geurstokjes en een geurkaars die je gedachten doen afdwalen naar zuiderse straatjes met weelderige jasmijnstruiken in volle bloei. Later zal de lijn worden uitgebreid met producten voor de keuken en eetkamer. De collectie om je interieur op te fleuren is vanaf nu verkrijgbaar in de Mango-winkels en online. Prijzen starten vanaf 12,99 euro.