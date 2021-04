Blijft er nog een festival over deze zomer? “Geen tijd meer om alles te plannen”

Pukkelpop in normale tijden. — © Raymond Lemmens

Kunnen we nog dromen van normale festivals deze zomer? Maandag gooide Suikerrock de handdoek in de ring, dinsdag volgde Cactus en woensdag de Lokerse Feesten. En er volgen er nog, leert een rondvraag van onze redactie. Dat er op het Overlegcomité vorige week opnieuw geen beslissing kwam over de voorwaarden, heeft er bij veel organisatoren zwaar ingehakt. “Op zulke korte tijd iets organiseren, dat lukt ons niet.”