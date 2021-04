Bijna de helft van de Vlamingen voelt zich sinds de coronacrisis minder gelukkig. Ook voelen we ons steeds vaker neerslachtig en eenzaam. Vooral jongeren worden het hardst getroffen. Algemeen vindt 42 procent dat zijn of haar levenstevredenheid er op achteruitgegaan is. Dat blijkt uit de resultaten van de Covid-19-bevraging van Statistiek Vlaanderen.