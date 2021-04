In de eerste week na de paasvakantie zijn er in de Vlaamse scholen zowat 1.100 minder coronabesmettingen vastgesteld in vergelijking met de laatste week voor de verlengde paasvakantie. Ook het aantal quarantaines neemt beduidend af. Dat blijkt donderdag uit het contactonderzoek van de Centra voor Leerlingenbegeleiding.