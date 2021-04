Kosuke Nozaki en zijn bruid in betere tijden. — © Twitter

“Wat erg dat je man is overleden”, zei een man op de begrafenis van Kosuke Nozaki in 2018 tegen zijn jonge weduwe Saki Sudo. “Mwah, niet echt”, was het antwoord. Nu lijkt duidelijk te worden waarom de toen 22-jarige vrowu dat antwoord gaf: woensdag werd ze opgepakt op verdenking van de moord op haar veel oudere – en steenrijke – echtgenoot.