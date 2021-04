Europese kampioenschappen voetbal, basketbal en hockey opnieuw te volgen op de Vlaamse televisie

De VRT heeft de uitzendrechten verworven voor de Europese kampioenschappen voetbal, basketbal en hockey van 2021 en 2022. De vierjaarlijkse UEFA EURO-kampioenschappen van het mannenvoetbal mag Sporza zelfs tot in 2028 uitzenden. Dat meldt de openbare omroep donderdag.

“EK’s zijn net als WK’s, Olympische en Paralympische Spelen dé grote afspraken als het over sport in al z’n diversiteit gaat. Al die momenten wil Sporza met de Vlaamse sportliefhebber delen”, klinkt het bij de VRT. De openbare omroep wil van die sportmomenten ook sociale gebeurtenissen maken. “De VRT wil er zijn voor het Vlaamse publiek op de momenten die er toe doen: bij topprestaties waarbij we zij aan zij supporteren. Ook daarin schuilt de verbindende kracht van de publieke omroep”, zegt Frederik Delaplace, CEO van de VRT.

De VRT wil haar sportaanbod diverser en aantrekkelijker maken door populaire sporten, zoals voetbal en wielrennen, te combineren met wedstrijden met een traditioneel kleiner bereik. Dat lijkt te werken. Steeds meer kijkers volgen de Belgian Cats in het basketbal, Nina Derwael in de gymnastiek en wielerwedstrijden voor vrouwen, klinkt het bij de openbare omroep.

In 2021 vertoont Sporza de UEFA EURO 2020 met de Rode Duivels, de FIBA WOMEN’S EUROBASKET 2021 met de Belgian Cats en de EUROHOCKEY CHAMPIONSHIPS 2021 met de mannelijke Red Lions en de vrouwelijke Red Panthers. In 2022 zendt Sporza ook UEFA WOMEN’S EURO 2022 met de Red Flames uit. Ook voor de Europese kampioenschappen van het mannenvoetbal in 2024 en 2028 verwierf de VRT de uitzendrechten. Daarnaast zullen andere Europese kampioenschappen en wereldkampioenschappen van verschillende sporten, de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen te zien zijn.