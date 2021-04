Sergio Conçeicao pakt vierde (!) rode kaart als trainer na scheldtirade: “Ja, schrijf alles maar op!”

De Portugese topclub bleef op het veld van Moreirense steken op een 1-1-gelijkspel dankzij een late penaltygoal van Mehdi Taremi. De achterstand op leider Sporting Lissabon bedraagt nu al zes punten en er zijn nog maar vijf speeldagen te gaan in Portugal.

Ex-Gouden Schoen Conceiçao kreeg na het laatste fluitsignaal een rode kaart voor het belagen van de scheidsrechter. Zijn vierde van het seizoen al, geen enkele speler komt nog maar in de buurt. De Portugees (ex-Standard) moest in bedwang gehouden worden toen hij Hugo Miguel verbaal aanviel. Hij was het oneens met een beslissing waarbij de ref geen penalty toekende aan FC Porto.

“Jij bent een slecht mens”, zou Conceiçao zijn scheldtirade gestart hebben volgens de lokale media. “Jij hebt ons nu al van twee kampioenschappen beroofd. Ja, schrijf alles maar op kerel. Jij bent een f*cking schande. En een dief want je besteelt ons keer op keer!”

Het leverde Conceiçao een schorsing van drie weken op en een boete van 10.000 euro. Hij mist daardoor onder andere de klassieker tegen het Benfica van Jan Vertonghen.

Driftkop

Wie Sergio Conceiçao zegt, zegt ‘klasbak’, maar ook ‘driftkop’. Tussen 2004 en 2007 maakte de Portugese winger en international naam en faam in België dankzij zijn opgemerkte passage bij Standard. Hij scoorde 21 keer, was goed voor 27 assists, hielp de Rouches aan een vierde, derde en tweede plaats en won de Gouden Schoen.

Spijtig om te moeten zeggen, maar desondanks wordt hij meer herinnerd vanwege zijn kort lontje. Hij trapte uiteraard meer goeie voorzetten dan dat er incidenten waren, maar toch is ook dat lijstje ellenlang. Hij gaf een kritische journalist die hem niet in zijn favoriete elf zette een klap, ging een steward die zijn vrouw de perszaal niet inliet te lijf, gooide in het spelershotel een kop koffie richting een dienster,… En u ziet hem ongetwijfeld nog zijn truitje uitdoen toen hij tijdens een bekermatch tegen Zulte Waregem rood kreeg voor spuwen en dat truitje in het gezicht van Peter Vervecken duwen – de refs waren zijn voornaamste vijand.