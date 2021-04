Oudsbergen

In het centrum van Meeuwen is donderdagmorgen een indrukwekkende zoekactie opgezet naar een tachtiger uit Peer die zich had vastgereden vlakbij het rusthuis Kloosterhof. De bestuurder was spoorloos. Na vier uur zoeken werd de verwarde man aangetroffen in een achtertuin in de Soetebeek in Wijshagen.