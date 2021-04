Een 19-jarige gamer zit in de cel voor een “willekeurige” moord. Gewapend met een mes trok hij de straat op in het West-Vlaamse Tielt. Op zoek naar een slachtoffer. De eerste persoon die hij zag, stak hij neer: Leander Quintyn (32), die er toevallig een wandeling maakte. Zonder enig motief of link met het slachtoffer. Bijna pleegde hij zo de perfecte moord, maar hij maakte één fout.