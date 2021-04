Stevige kritiek op bubbels in de tenniswereld: “Bijna alsof we in een gevangenis zitten”

Jan-Lennard Struff (ATP 44), die donderdag zijn tweede ronde afwerkt op het ATP-toernooi van München, heeft zich in de marge van het Beierse toernooi negatief uitgelaten over het leven van de spelers op het circuit. Ze moeten door de coronapandemie verplicht in ‘bubbels’ blijven.

“Je voelt je opgesloten, bijna als in een gevangenis”, zei de Duitse nummer twee van de wereld tegen lokale media.

Struff heeft dan nog het geluk dat hij zijn familie kon laten opnemen in zijn bubbel in München. “We zijn hier samen toegekomen in één bubbel. Dat staat me toe een uur per dag met mijn zoon door te brengen. Het is niet veel, maar het is toch iets.”

De 31-jarige Duitser kwam ook nog eens terug op het leven in Australië tijdens de Australian Open begin dit seizoen. Daar mochten de spelers na een verplichte quarantaine zich vrij bewegen. “Dat was fantastisch. Je voelde daar nog eens hoe mooi het leven wel niet is.”