De Limburgse strafpleiter Bert Vanmechelen heeft in de nacht van dinsdag op woensdag enkele uren doorgebracht in een Antwerpse politiecel. De advocaat, bekend als de boksende advocaat uit van het VIER-programma ‘Justice For All’, werd gearresteerd nadat hij tot twee keer toe dronken achter het stuur van zijn wagen was gekropen.