De Vlaamse arts-specialisten in opleiding dreigen met acties, omdat er een aanpassing van hun arbeidsvoorwaarden dreigt te komen waardoor ze “nog minder sociale rechten hebben en de veiligheid van de patiënt in het gedrang kan komen”. De Franstalige artsen in opleiding manifesteren vandaag al aan de ziekenhuizen om hun ongenoegen te uiten.