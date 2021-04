In oktober gaat de Talenten Academie Limburg (TALim) van start in de gebouwen van KRC Genk. Een initiatief van - onder meer - de Universiteit Hasselt en Sint-Vincentius tegen schooluitval. “We starten in Genk, we willen daarna uitbreiden naar de mijngemeenten”, zeggen prorector Luc De Schepper (Universiteit Hasselt) en eregouverneur Herman Reynders.