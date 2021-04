Niet alle Limburgse scholen zullen op 10 mei weer alle leerlingen voltijds in de klas hebben. — © David Van Hecke

Pelt

De middelbare scholen in Noord-Limburg willen maar al te graag weer alle leerlingen ontvangen, maar sommige geven nu al aan dat dit wellicht niet mogelijk zal zijn door de hoge besmettingscijfers in de regio. In elk geval zullen de scholen tot 16 mei strenge coronaregels handhaven, zoals klasbubbels en afgesloten refter.