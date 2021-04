Manchester City won bij PSG met 1-2 de heenwedstrijd van de halve finales in de Champions League. Marquinhos kopte PSG na een kwartier op voorsprong. Kevin De Bruyne scoorde iets voorbij het uur met een lucky goal (een voorzet dwarrelde in doel) de gelijkmaker. Tien minuten later schoot Riyad Mahrez een vrijschop tegen de touwen. De terugmatch wordt volgende week in Manchester gespeeld.